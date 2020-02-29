«كورونا» يلغي معرض جنيف للسيارات ويهدد «برلين للسياحة»

المصدر: فرانكفورت - وكالات

قالت بالكسبو التي تنظم معرض جنيف للسيارات، إن الحدث الذي كان من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل أُلغي، ملقية باللوم في القرار على تدابير صحية اتخذتها الحكومة السويسرية بهدف احتواء فيروس كورونا.

وفرضت سويسرا حظراً على الفعاليات الكبيرة المتوقع أن تستقطب ما يزيد على ألف شخص كإجراء استثنائي لكبح وباء فيروس كورونا.

وقال موريس توريتيني رئيس مجلس إدارة بالكسبو «نأسف لهذا الوضع، لكن صحة المشاركين أولوية قصوى بالنسبة لنا ولعارضينا. هذه حالة قوة قاهرة وخسارة هائلة للمصنعين الذين استثمروا بشكل كبير في حضورهم في جنيف». وكان من المقرر أن يبدأ معرض جنيف للسيارات في نسخته التسعين يوم الاثنين.

ومن جانب آخر، تحدد إدارة معرض برلين اليوم مصير إقامة بورصة برلين للسياحة في موعدها المقرر الأسبوع المقبل في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن المعرض أنه يُجرى حالياً التنسيق مع السلطات على المستوى الاتحادي وولاية برلين بشأن الإجراءات اللاحقة.

وتشارك نحو 10 آلاف جهة عرض في بورصة برلين للسياحة، التي من المنتظر أن تنطلق فعالياتها يوم الأربعاء المقبل على مدار خمسة أيام.