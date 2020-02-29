"العربية للسيارات" تحصل على جائزة نيسان العالمية

المصدر: دبي - البيان

حصلت إدارة خدمة ما بعد البيع في شركة العربية للسيارات، في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، على جائزة نيسان العالمية عن هذه الفئة من شركة «نيسان موتور» في اليابان.

وقال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة: «يشرفنا الحصول على هذه الجائزة للمرة العشرين منذ إطلاقها في عام 1981، كما نرى في ذلك دلالة على تركيزنا المتواصل لإسعاد عملائنا وجودة خدماتنا، وتعدّ أيضاً شهادة أخرى على مساعينا المستمرة لتحقيق التميز في الخدمات التي نقدمها لهم بعد البيع».

وتغطي معايير هذه الجائزة قطع الغيار والإكسسوارات، إضافة إلى القدرة على الاحتفاظ بالعملاء، وتحليل القدرات الاستيعابية للورش، وطرق إدارة مخزون قطع الغيار، ومدى الامتثال بمعايير الشركة المصنعة، ومعدلات رضا العملاء إزاء الخدمات المقدمة إليهم. ويتم تقسيم جميع الموزعين وشركات المبيعات الوطنية إلى ثلاث مجموعات، وذلك حسب حجم العمل».