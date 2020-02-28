5 شركات تستدعي أكثر من 12 ألف سيارة بسبب عيوب فنية في كوريا الجنوبية

المصدر: (سول - د ب أ)

بدأت 5 شركات سيارات تعمل في كوريا الجنوبية بينها «هيونداي موتور» في استدعاء أكثر من 12 ألف سيارة في البلاد لإصلاح عيوب فنية فيها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من عمليات استدعاء السيارات من قبل الشركات المصنعة للسيارات العاملة في كوريا الجنوبية بسبب مشاكل في مكونات السيارات المباعة في السوق المحلية.

وتستدعي شركات هيونداي موتور ومرسيدس -بنز وبي إم دابليو وأودي وهانبول موتور، وهي الشركة المستوردة لسيارات بيجو وستروين الفرنسية حوالي 12463 سيارة في كوريا الجنوبية بسبب وجود مكونات معيبة فيها، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الأراضي والمرافق والنقل الكورية الجنوبية. وبحسب وزارة النقل الكورية الجنوبية فإن الشركات بدأت اعتباراً من أمس إصلاح هذه العيوب مجاناً.