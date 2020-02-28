10 آلاف فني لحل مشكلات برنامج كمبيوتر السيارة الكهربائية آي دي3

المصدر: (فولفسبورج - د ب أ)

يحاول أكثر من 10 آلاف فني حل مشكلات برنامج كمبيوتر السيارة الكهربائية «آي دي 3» التي تطورها مجموعة فولكسفاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا، في ظل مخاوف من اضطرار الشركة إلى تأجيل طرح السيارة للبيع في السوق الأوروبية خلال الصيف المقبل بسبب هذه المشكلات.

وذكرت مجلة «مانيجر ماجازين» الاقتصادية أن فولكسفاجن تعاني من مشكلات «كبيرة» في برنامج كمبيوتر سيارتها «آي دي 3»، حيث نقلت عن خبراء في الشركة الألمانية القول إن الكثير من أجزاء البرنامج لا تستطيع فهم بعضها البعض، وهو ما يؤدي إلى حدوث مشكلات عديدة في تشغيل السيارة.

يذكر أن السيارة «آي دي 3» ستكون منافساً للسيارة الكهربائية «تسلا 3» التي تنتجها شركة تسلا الأمريكية، وسيقل سعرها في ألمانيا عن 30 ألف يورو، كما تعتبر هذه السيارة الألمانية أول سيارة كهربائية يتم تطويرها على أساس الهيكل الكهربائي «إم.إي.بي».