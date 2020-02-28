سيارة هجين أمريكية بـ1.6مليون دولار

المصدر: (جنيف - د ب أ)

اعتاد معرض جنيف الدولي للسيارات على استضافة أحدث وأقوى السيارات في العالم، وستشهد الدورة الجديدة التي ستنطلق يوم 3 مارس المقبل، عرض سيارة السباق الهجين «21 سي» المزوّدة بمحرك قوته 1233 حصاناً، ويبلغ سعرها 1.6مليون دولار، والتي تم تصميمها وتصنيعها بالكامل في الولايات المتحدة من خلال شركة «سي زينجر».

وأشار موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن سيارة السباق الجديدة التي ستعرضها شركة سي زينجر الناشئة في جنيف، تتميز بتصميم فريد للمقاعد مع محرك هجين تم تطويره بالكامل داخل الشركة، مع تقنية إنتاج مبتكرة.

يذكر أن المحرك التقليدي في السيارة الهجين هو محرك تربو مزدوج سعة 2.9 لتر، ويعمل بالبنزين.