18 مليار دولار حجم قطاع خدمات السيارات بالشرق الأوسط بحلول 2023

المصدر: (دبي- البيان)

كشفت شركة «أرانكا» للأبحاث والتحليلات العالمية، الراعي المعرفي لمعرض أوتوميكانيكا دبي، الفعالية التجارية العالمية الأضخم في سوق خدمات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقعات بزيادة في أعداد المركبات الشخصية والتجارية قيد الاستخدام، لتصل إلى 27 مليون مركبة بحلول عام 2023، ما يُسهم في تعزيز مبيعات خدمات السيارات في المنطقة.

ويشارك في النسخة الـ18 من معرض أوتوميكانيكا دبي في الفترة بين 7-9 يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من أهم خبراء القطاع وموردي ومصنعي السيارات ومزودي خدمات السيارات، بهدف استكشاف أهم فرص الاستثمار، والوقوف على أبرز التوجهات ومجالات النمو التي يزخر بها القطاع في المستقبل، لا سيما في ظل التوقعات التي تُشير إلى إمكانية تحقيقه لنمو كبير لتصل قيمته إلى 18.5 مليار دولار بحلول عام 2023.