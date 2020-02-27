%47 ينقصهم الوعي بموعد صيانة السيارة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دراسة استقصائية بتكليف من أودي أبوظبي عن نقص الوعي بأهمية فحوصات السيارات في الإمارات، حيث يعتقد قرابة النصف (47 %) أن فحص السيارة يجب أن يتم مرة كل ثلاث سنوات فقط.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته «سينسوس وايد» أكثر من 1000 مقيم في الإمارات لتكشف نتائجه عن انتشار المفاهيم الخاطئة المتعلقة بخدمة السيارة، حيث طُلب من المشاركين الرد بـ «صح أو خطأ» على فكرة صيانة السيارة مرة كل ثلاث سنوات، ليجيب 40% منهم فقط بأنها عبارة خاطئة، في حين وافق الآخرون (47%)، أو قالوا إنهم غير متأكدين من الإجابة (13%).

وقال جيف ستاغ، مدير خدمات ما بعد البيع في أودي أبوظبي: «يعتمد عدد مرات صيانة السيارة على عدد الكيلومترات التي قطعتها وعلى حدس السائق، فإذا كنت تقوم برحلات طويلة بانتظام، أو سمعت أصواتاً غريبة أو تنبيهات من نظام السيارة فمن الطبيعي اصطحاب سيارتك إلى أحد المحترفين».

وأظهر ما يقرب من ثلثي (64%) المشاركين من الفئة العمرية 16 إلى 34 أكبر نقص في الوعي بشأن عدد مرات خدمة السيارة، تلتهم الفئة العمرية بين 35 و44 عاماً (52%).