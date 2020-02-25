ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

المصدر: (ميونيخ - د.ب.أ)

أظهرت تقارير اقتصادية ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والهجين في ألمانيا. وبحسب موقعي «ماين أوتو دوت دي.إي» و«كار فوف» الألمانيين المتخصصين في موضوعات السيارات، فإن هناك اهتماماً متزايداً بمثل هذه النوعية من السيارات في ألمانيا.

وقال فيليب سيلر فون أمينده الشريك المؤسس لموقع «كار فوف» لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه منذ أكتوبر الماضي نرى زيادة كبيرة في الاستعلام عن السيارات الكهربائية. وخلال النصف الأول من الشهر الحالي استحوذت السيارات الكهربائية والسيارات الهجين على 29% من طلبات الاستعلام عن السيارات على الموقع و34% من المبيعات.

وزاد الاهتمام بالسيارات الكهربائية والهجين على موقع «ماين أوتو دوت دي.إي» بمقدار ثلاثة أضعاف منذ الصيف الماضي، ووصل إلى ذروته في ديسمبر الماضي حيث استحوذت على 19% من إجمالي طلبات الاستعلام.

يذكر أن شعبية السيارات على موقعي الإنترنت لم تنعكس في زيادة مماثلة في عدد السيارات الكهربائية أو الهجين الجديدة التي يتم تسجيلها، لأن أغلب مستخدمي هذه المواقع يميلون إلى البحث عن التقنيات الجديدة.