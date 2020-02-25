«سي إن إن»: مقومات ريادية للإمارات في السيارات الكهربائية

المصدر: (دبي - سيد صالح)

ذكرت شبكة «سي إن إن» أن الإمارات تمتلك مقومات الريادة في تصنيع السيارات الكهربائية والمتخصصة.

ونشرت «سي إن إن» أمس، تقريراً خاصاً على موقعها الشبكي عن وضع حجر الأساس خلال الشهر الماضي لمصنع لإنتاج السيارات الرياضية الفاخرة في واحة دبي للسيليكون، سيكون الأول من نوعه على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن المصنع التابع لشركة «دبليو موتورز لصناعة السيارات» سيعزز مكانة الإمارات في سوق السيارات بصفة عامة على مستوى المنطقة، كما سيسلط الضوء على إمكانيات الريادة المتاحة لديها في سوق السيارات المتخصصة، ومنها السيارات الكهربائية، المهجنة والسيارات ذات الإمكانيات الفائقة.

وتضمن التقرير مقابلة مع رالف دباس، مؤسس «دبليو موتورز لصناعة السيارات» ورئيسها التنفيذي، والذي أكد أن الإمارات يمكنها أن تكون رائداً على مستوى المنطقة والعالم في هذا القطاع من السيارات.

وقال دباس: «تعد الإمارات بصفة خاصة مكاناً جيداً لتصنيع السيارات المتخصصة، حيث تتوافر لديها عدة مميزات في هذا الشأن، ومن أهمها رخص كلفة العمالة، توافر موارد الطاقة، توافر حيز التوسع، فضلاً عن المنظومة الضريبية شديدة الجاذبية التي تستقطب المهندسين من كافة أنحاء العالم».