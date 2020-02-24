«بنتلي» تطرح «كونتيننتال جي تي مولينر»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «بنتلي» طرازها الجديد من سيارة «كونتيننتال جي تي مولينر كونفيرتيبل» والتي تشكّل السلسلة الأحدث من الفخامة في عائلة «كونتيننتال جي تي». تم ابتكار السيارة الجديدة لجذب العملاء الراغبين بمزيد من التركيز على التفاصيل الجميلة.

تقدّم السيارة شبكاً أمامياً جديداً ذا تصميم جريء يتميّز بنمط الماس المزدوج ويتألّق بموضعه البارز بين الأضواء الأمامية الدقيقة المستوحاة من القطع الكريستالية، وتكمّله فتحات جانبية مع شعارات خاصّة من «مولنير» تسير على نفس الخطى التصميمية الماسية الفريدة للون الفضّي على الأسود.

وتتألّق السيارة بعجلات جديدة بالكامل قياس 22 بوصة بتصميم من 10 أذرع مطلية ومصقولة مع شعارات بارزة وذاتية الموازنة بحيث تبقى محافظة على وضعيتها المستقيمة عند دوران العجلات. أما المقصورة الداخلية المشغولة يدوياً فتتوفر بثمانية خيارات حصرية من أنماط الألوان الثلاثية.

وسوف يحصل العملاء على وحدة مفتاح جلدية ضمن علبة فاخرة مشغولة يدوياً تحمل شعار «مولينر»، وهي تتناغم مع النمط ثلاثي الألوان للسيارة.