تعاون بين «العربية للسيارات» و«الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن التوصل إلى علاقة تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم عروض حصرية لعملائه. ويسري العرض يومي 21 و 22 فبراير الجاري، لتوفير وقت مثالي لجميع الراغبين في شراء إنفينيتي جديدة.

وسيكون بمقدور عملاء بنك الإمارات دبي الوطني الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع رائعة، للاستفادة من المزايا الاستثنائية التي يتيحها العرض لهم، بما في ذلك الدعم عند استبدال سياراتهم، وحصولهم على سعر أفضل يزيد حتى 15 ألف درهم عن قيمتها السوقية، إضافة إلى التأمين والخدمة بالمجان لمدة عامين، والضمان الممتد لخمس سنوات عند شرائهم أي سيارة تحمل علامة إنفينيتي.

ويعكس هذا التعاون الجديد التزام إنفينيتي إزاء اتخاذ عملائها محور اهتمامها، وحرصها على تقديم أفضل العروض القيمة لهم. وتعد «العربية للسيارات» هي الشركة الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني وتعمل في قطاع السيارات منذ أكثر من 50 عاماً، وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة في قطاع توزيع السيارات.