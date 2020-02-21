13 % نمو مبيعات «الغربية للسيارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الغربية للسيارات الموزع المعتمد لجيب، فيات وموبار، في أبوظبي وعضو مجموعة الفهيم، زيادة بنسبة 13 % في مبيعات سيارات جيب خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018.

وقال منذر الرفاعي، المدير العام لشركة الغربية للسيارات: إن هناك طلباً متزايداً على سيارة جيب رانجلر، وخاصة بين المواطنين.

وأضاف الرفاعي أن الغربية للسيارات تحرص على تطبيق الأهداف الاستراتيجية للحلول المصممة والتقنيات المتجددة والراحة. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بعقد شراكة مع العديد من الجهات المختلفة لدعم المجتمع وتقديم خدمات متكاملة لملاك سيارات الجيب.

وتابع: «كما تشمل الاتفاقيات الأخرى شراكة مع شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات لتأمين شهادات لملاك سيارات الجيب الذين يرغبون في تعلم المزيد عن السلامة والقيادة على الطرق الوعرة، بما في ذلك تنظيم رحلات سياحية على الطرق الوعرة بالتعاون مع أندية الدفع الرباعي المحلية».

وأوضح أن التوقعات المستقبلية واعدة من خلال مجموعة جديدة من سيارات الجيب التي ستصل قريباً إلى سوق أبوظبي وتخدم شريحة جديدة من العملاء، الأفراد والشركات. وقد قدمنا بالفعل شاحنة جيب جلاديتور الجديدة كلياً، ونتطلع إلى مضاعفة خط منتجاتنا مع سيارات الجيب بوحدات هجينة جديدة وسيارات جراند شيروكي ذات الـ 7 مقاعد.

كما أعلن الموزع المعتمد لسيارات جيب عن مزايا التسجيل والتأمين المجاني للسنة الأولى، الأمر الذي يسهل عملية شراء سيارة أحلامهم، التي تتميز بدفع رباعي قوي وعالي الأداء. كما يمكن لعملائنا الذين يرغبون بصيانة وإصلاح سياراتهم في مركزنا لخدمة ما بعد البيع في المصفح، إنزال سياراتهم في مركز الخدمة السريعة في شارع المطار القريب من المدينة.