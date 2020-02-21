فرنسا تحقق في «فساد» كارلوس غصن

المصدر: (باريس - رويترز)

صعّد الادعاء العام الفرنسي تحقيقاته في مزاعم بالاختلاس بحق رئيس شركة رينو السابق كارلوس غصن، قائلاً إنه تم تكليف قاضٍ بالقضية لفتح تحقيق رسمي.

كان مكتب الادعاء العام في نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس يحقق منذ العام الماضي في أمر حفل أقامه غصن لزوجته في قصر فرساي إلى جانب معاملات مالية أخرى.

وقال في بيان أمس إن قاضياً سيحقق الآن في عدة اتهامات مرتبطة برينو، وموجهة لشخص أو أشخاص لم يذكرهم بالاسم. وأكد مصدر قضائي أن غصن من بينهم.

وقال محامٍ عن غصن إنه يرحّب بالفرصة لتقديم روايته للأحداث.

وقال المحامي جان إيف لو بورن لرويترز: «سنقدم تفسيرنا لقاضي التحقيق المكلف بعد أن يتسنى لنا أخيراً الاطلاع على ملف القضية».