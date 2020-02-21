«إيمولا» سيارة فائقة القوة بـ5.4 ملايين دولار

المصدر: روما - د.ب.أ

تستعد شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية باجاني أوتومبيلز لطرح أحدث سياراتها باسم إيمولا، وهي سيارة فائقة القوة والقيمة أيضاً، إذ يبلغ سعرها 5.4 ملايين دولار.

وأشار موقع موتور تريند، المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أنه تم تطوير أحدث سيارات باجاني وتسميتها على اسم مضمار إيمولا لسباق السيارات في مدينة بولونيا الإيطالية، مضيفاً أن السيارة باجاني إيمولا تجمع بين القوة الفائقة وخفة الوزن، وهو ما يجعلها خطراً يهدد السيارة هوايرا بي.سي التي تنتجها باجاني أيضاً.

وتعمل السيارة الجديدة بالمحرك مرسيدس -إيه.إم.جي الذي يحتوي على 12 صماماً، وسعته 6 لترات بقدرة 827 حصاناً بزيادة قدرها 107 أحصنة عن محرك السيارة هوايرا 2015. وقد تأكد وجود هذه الأحصنة الإضافية من خلال اختبارات بلغت 10 آلاف ميل بسرعة السباقات.

وإذا كانت السيارة إيمولا هي أكثر سيارات باجاني إثارة للإعجاب، فإن الشركة، مع الأسف، تعتزم إنتاج 5 سيارات فقط من هذا الطراز، وهو ما يعني أن عدداً قليلاً للغاية هو من سيتمكن من رؤيتها ناهيك عن ركوبها.