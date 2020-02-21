أودي وإريكسون في مشروع مستقبلي

المصدر: (كوبنهاجن - د.ب.أ)

تنتقل أودي إلى المرحلة التالية من استخدام حلول الجيل الخامس، فبالتعاون مع شركة إريكسون، مزود شبكات الاتصالات السويدية، تقدم أودي مشروعاً تجريبياً جديداً في مجال التفاعل بين الإنسان والآلة.

ومن الحالات الأولى التي سيتم عرضها تنفيذ الأتمتة المتصلة بتقنية الجيل الخامس مع التركيز على السلامة الشخصية.

يوفر استخدام تقنيات الجيل الخامس في الإنتاج العديد من الفرص والمزايا، حيث يعد الاتصال السلس في الوقت الفعلي شرطاً أساسياً لتعمل روبوتات الإنتاج اللاسلكية مع الموظفين بسلاسة في المستقبل.

فعلى النقيض من التقنيات اللاسلكية الأخرى، يمكن الاعتماد على تقنية الجيل الخامس بصورة أكبر، وتستطيع أن تتفاعل بقوة أكبر مع مستويات الاستخدام العالية، وبالتالي فهي مناسبة بشكل خاص لتوصيل أجهزة الاستشعار والآلات والأجهزة التي يتحكم بها البشر.