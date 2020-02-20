مسابقة للسيارات الكلاسيكية في عجمان

المصدر: (عجمان – البيان)

تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان غداً مسابقة الدراجات والسيارات الكلاسيكية والمعدلة التي تروي حكاية صناعة المركبات وتاريخ تطورها، وتكشف أسرار وفنون تصاميم وتعديلات الدراجات النارية والسيارات، وذلك في منطقة الزوراء، إحدى أهم الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة عجمان.

وتتيح المسابقة التي تشارك فيها أكثر من 500 سيارة و300 دراجة نارية للزوار الفرصة للتعرف على مجموعة نادرة من السيارات والدراجات والاطلاع على تاريخ تطور صناعة شركات السيارات الرائدة، في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب التقاط مجموعة من الصور التذكارية بجانبها.