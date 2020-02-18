شاهد.. أخطر حادث في سباقات سيارات السرعة

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

شهد سباق دايتونا 500 ناسكار، أكثر سباقات السيارات السريعة إثارة في الولايات المتحدة، حادثا مروعا يوم أمس الإثنين، إثر انقلاب سيارة المتسابق ريان نيومان وطيرانها في الجو واشتعالها بالنيران.

ووفقاً لموقع "سي إن إن، فإن حالة السائق بعد حادث تحطم سيارته في سباق ديتونا 500، خطيرة ولكن إصاباته لا تهدد الحياة

وكان رايان نيومان، يقود سيارته في اللفة الأخيرة من السباق الشهير للسيارات في دايتونا بيتش بفلوريدا، قبل أن تصطدم سيارته بالحاجز الإسمنتي، ما أدى إلى دوران السيارة وانقلابها عدة مرات وطيرانها في الجو كما اشتعلت فيها النيران.

وقال معلقو تلفزيون "فوكس" إن نيومان نقل مباشرة إلى مستشفى محلي.

ويتم معالجة ريان نيومان في مركز هاليفاكس الطبي، وفقًا لبيان نُشرته الجهة المنظمة للسباق (Roush Fenway Racing ) على تويتر، وهو في حالة خطيرة، لكن الأطباء أشاروا إلى أن إصاباته لا تهدد حياته".

ويأتي حادث التحطم بعد 19 عامًا تقريبًا من تعرض السائق Dale Earnhardt بطل كأس ناسستون لسبع مرات للاصطدام، في حادث تصادم قاتل في الجولة الأخيرة من السباق، في 18 فبراير 2001.

وفي مقابلة مع الصحفيين قال السائق داني هاملن االذي فاز بالسباق الإثنين، إن الحادث هو "الأسوأ" في سباقات السرعة.