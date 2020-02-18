«جنرال موتورز» تبيع مصنعاً بتايلاند

المصدر: (بانكوك - د ب أ)

أعلنت مجموعة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات بيع مصنعها في تايلاند إلى شركة صناعة السيارات الصينية جريت وول موتورز، ووقف بيع سياراتها من طراز شيفورليه في تايلاند.

وذكرت الشركة الأمريكية في بيان أنها تتوقع إتمام صفقة بيع المصنع التايلاندي بنهاية العام الحالي، حيث ستوقف بيع سيارات شيفورليه في السوق التايلاندية أيضاً.

من ناحيته، قال ليو شيانج شانج نائب رئيس «جريت وول موتورز» للتخطيط العالمي، إن الشركة ستوسع عملياتها في جنوب شرق آسيا وستستخدم المصنع الذي ستستحوذ عليه كقاعدة إنتاجية لصناعة وتصدير سياراتها إلى الدول الأخرى في المنطقة بما في ذلك أستراليا.