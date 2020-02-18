«لاند روفر ديفندر» تتألق على الطرقات

المصدر: (دبي - البيان)

تم إطلاق السيارة الجديدة من «لاند روفر» وهو طراز «ديفندر» الجديدة والتي تتمتع بقدرات فائقة على التضاريس القاسية.

وتضمن إعلان للسيارة مشاهد حصرية خلف الكواليس تظهر ما ينتظر المشاهدين من «ديفندر» الجديدة في فيلم «لا وقت للموت». وتُظهر مشاهد التدريبات المستخدمة في الإعلان «ديفندر» الجديدة وهي تطير في الهواء، وقد خضعت للمزيد من الاختبارات الصعبة كذلك، حيث سارت بسرعات قصوى في المستنقعات والأنهار.

وقاد لي موريسون، منسق المشاهد الخطرة، مشاهد المطاردات في «لا وقت للموت»: دفعنا سيارة ديفندر التي تتجاوز حدود الممكن كي نخلق أكبر قدر من الإثارة، ولنمنح المعجبين فكرة عن مدى صعوبة إنتاج مشاهد المطاردة الرائعة التي تنتظركم في فيلم «لا وقت للموت».

من جانبه، قال نيك كولينز، مدير خط سيارات لاند روفر ديفندر: «قمنا بتطوير مستوى اختبار جديد لسيارة ديفندر، وهو الأكثر صعوبة بين ما واجهناه على الإطلاق وفريد من نوعه لهذه السيارة. تقاس القوة والمتانة الفيزيائية عبر عدد من الاختبارات المختلفة، بما في ذلك اختبار قفزة الجسر.