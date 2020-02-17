«كيا موتورز» تعلن استراتيجيتها المتوسطة حتى عام 2025

المصدر: (سيئول - البيان)

أعلنت «كيا موتورز» عن تفاصيل استراتيجيتها متوسطة وطويلة الأجل التي تحمل اسم «الخطة إس» تنفذ بحلول 2025، لتتبوأ معها مكانة ريادية في صناعة السيارات في المستقبل، بما في ذلك السيارات الكهربائية وحلول التنقل، إضافة إلى الربط مع الشبكة والسيارات ذاتية القيادة.

وبحلول نهاية العام 2025، تخطط كيا لتقديم مجموعة كاملة تضم 11 سيارة كهربائية تعمل بالبطارية. وبالاعتماد على هذه الطرز، تتطلع كيا للاستحواذ على حصة قدرها 6.6% من السوق العالمي لهذه السيارات (باستثناء الصين)، كما ستستحوذ سياراتها الصديقة للبيئة على ما نسبته 25% من إجمالي مبيعاتها.

وفي ظل التوقعات التي تشير إلى زيادة زخم وقوة السوق العالمي للسيارات الكهربائية في عام 2026، تهدف «كيا» إلى بيع نصف مليون سيارة سنوياً من السيارات الكهربائية، وأن تصل مبيعاتها العالمية من السيارات الصديقة للبيئة إلى مليون سيارة (باستثناء الصين).