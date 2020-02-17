«باغاني» تتوسّع في المنطقة عبر دبي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

دشنت شركة باغاني الإيطالية المصنّعة للسيارات الفارهة، أمس، مكتبها الإقليمي في دبي لخدمة عملائها في المنطقة، كما قامت بالكشف للمرة الأولى في المنطقة عن سيارة «وايرا رودستر بي سي» التي تصل تكلفتها إلى نحو 12.3 مليون درهم.

وقال منصور الياسين، رئيس قسم المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الإمارات تتصدر أسواق المنطقة بالنسبة لحجم مبيعات الشركة. كما أنها تستحوذ على الحصة الأكبر من مبيعات السيارات الفارهة بشكل عام على مستوى المنطقة التي تستحوذ على نحو 12% من إجمالي مبيعات الشركة التي وصلت إلى نحو 300 سيارة.

وأضاف أن هناك طلباً متنامياً على سيارات باغاني فائقة الترفيه، حيث إن إنتاج مصنع الشركة محجوز على مدى الثلاث سنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه يمكن للعميل أن يختار بين مجموعة واسعة من المواد الحصرية، والألوان، وعناصر الزينة، والأقمشة التي يمكن استخدامها في سيارات باغاني.

وأضاف الياسين أن افتتاح مكتبنا الجديد في الشرق الأوسط يعتبر خطوة طبيعية في مسيرتنا الساعية إلى تعزيز مكانة العلامة، ولكن الأهمّ من ذلك هو أنّه يمثل إنجازاً مهماً، إذ يضع تجربة «أتلييه مودينيسي» على مقربة من قاعدة العملاء المحليين، فضلاً على كونه استثماراً للعلامة في المنطقة.

الطرح الإقليمي

وبمناسبة الافتتاح الرسمي لمكتب العلامة في دبي، تم إطلاق النسخة المحدودة من سيارة وايرا رودستر بي سي من باغاني للمرّة الأولى على مستوى المنطقة، حيث يبلغ عدد سيارات الشركة من هذا النوع عالمياً 40 سيارة فقط.

وقال هوراسيو باغاني، المؤسس ورئيس المصممين – باغاني أوتوموبيلي إس بي إيه: تتمتّع علامة باغاني بعلاقة وثيقة مع العملاء في هذه المنطقة التي تُعدّ منطقة أساسية لشركتنا، ولا شكّ في أنّ افتتاح مكتب إقليمي للعلامة يمثّل التزامنا تجاه عملائنا الأوفياء وعملائنا المحتملين على حدّ سواء. وتبقى مهمّتنا تطوير حضور قويّ للمصنع، فضلاً عن تطوير شبكة قوية من الوكلاء ومراكز خدمة ما بعد البيع.

ويقع المركز الجديد بحي دبي للتصميم، الذي يشكّل ملتقى للشركات عالية التقنية والمصممين والعلامات التجارية الفاخرة. ويتميّز المركز الذي يُعدّ مساحة استثنائية بأثاث وتفاصيل باغاني المميّزة والمصنوعة يدوياً.