تراجع الأرباح لأسهم شركة «رينو» للسيارات

المصدر: باريس - د ب أ

تراجعت توزيعات الأرباح السنوية لأسهم شركة «رينو» للسيارات، بعد أن جاءت أرباح الشركة العام الماضي أدنى من التوقعات، جراء انخفاض المبيعات وتراجع العائدات من شريكتها «نيسان موتور».

وذكرت رينو أن التوزيعات النقدية لأرباح أسهم الشركة بالنسبة لعام 2019 سوف تنخفض بأكثر من الثلثين لتصل إلى 1.1 يورو للسهم. وانخفضت الأرباح التشغيلية للشركة الفرنسية بنسبة 30% لتصل إلى 2.11 مليار يورو.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن كلوتيلد ديلبوس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة: نحن لا نشعر بالرضا عن هذه النتائج. يذكر أن رينو تمتلك حصة نسبتها 43 % في نيسان.