«رينو ميجان آر إس» سيارة رياضية تنافس الكبار

المصدر: دبي - البيان

تعتبر «رينو ميجان آر إس»، والتي أطلقتها «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني» والوكيل الحصري لعلامة «رينو» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، من السيارات الرياضية القوية التي تنافسها في عزمها كبار السيارات الرياضية، بفضل محركها التيربو القوي. وتنافس «ميجان آر إس» سيارات معروفة في حلبات السرعة، مثل «فورد فوكس آر اس» الأمريكية، و«هوندا سيفيك تايب آر» اليابانية، و«فولكس فاجن جولف آر» الألمانية.

وتجمع السيارة بين الشكل الأنيق لطرازها من الهاتشباك، والسرعة التي تصل إلى 237 كم/‏‏‏س، من خلال نظام التحكم بالانطلاق الذي يجعل هذه السيارة الصغيرة تتسارع من 0 إلى 100 كم/‏‏‏س في 5.8 ثوان. رغم السرعة الكبيرة التي يمكن للسيارة أن تنطلق بها، إلا أن سائقها لا يخالجه أي شعور بالقلق بفضل تكنولوجيا فائقة القوة ترفع من معدلات الثبات على الطرقات.