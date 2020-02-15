«سوناتا 2020» هندسة تصميمية جديدة

المصدر: دبي - البيان

نجحت «هيونداي سوناتا 2020» والتي أطلقتها مجموعة «جمعة الماجد» في إيجاد مكانة لها بين السيارات السيدان التي تجمع بين الأناقة الكبيرة في التصميم والقوة والأداء العالي في الوقت ذاته، ما جعلها خياراً مفضلاً لعشاق السيارات في الإمارات.

ويعد هذا الجيل الثامن من «هيونداي سوناتا» والذي شهد ترقية شاملة طالت المكونات الخارجية والداخلية، وتغييراً شاملاً على صعيد الهندسة التصميمية، التي ركزت بدرجة كبيرة على تعزيز رفاهية السيارة السيدان المتوسطة الحجم، والمزج بين الأناقة والسمات الرياضية والجودة العالية في سيارة واحدة.

وحرص الصانع الكوري على تبني نهج تصميم جديد، عرف باسم «سنسووس» وعلى الطرقات، أثبتت «سوناتا 2020» أداءً فائقاً من ناحية القوة والسلاسة، محافظة على أعلى درجات الأمان والثبات بفضل أعلى معايير التكنولوجيا التي حرص الصانع الكوري على تزويد هذه السيارة بها.