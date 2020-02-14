إطلاق النسخة المحدثة الهجينة من سيارة هوندا فيت

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة هوندا موتور أمس الخميس أنها ستطلق سيارة فيت التي تم إعادة تصميمها بالكامل اليوم الجمعة.

خضعت السيارة الأساسية، التي تم طرحها لأول مرة في عام 2001، لتجديد كامل لأول مرة منذ حوالي ست سنوات ونصف السنة.

كان من المفترض أن تطرح شركة صناعة السيارات اليابانية السيارة هوندا فيت الجديدة في خريف العام الماضي، ولكن تم تأجيل الإطلاق بسبب استبدال أحد مكونات فرامل الانتظار الكهربائية بسبب اكتشاف خلل بها، بحسب موقع (اليبان بالعربي).

وقالت الشركة إن الجيل الرابع من هوندا فيت مجهز بنظام هجين ذي المحركين لتحقيق قيادة سلسة.

وقال كيميوشي تيراتاني، مسؤول التشغيل في هوندا: "سنسرع من كهربة مركباتنا".

تتميز النسخة الهجينة بكفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 28.8 كيلومتر لكل لتر من الوقود في ظل دورات اختبار المركبات الخفيفة المنسقة عالميًا.