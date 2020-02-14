نيسان تخفض توقعات الأرباح وسط تراجع العائدات

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

خفضت شركة «نيسان موتور» توقعات أرباح التشغيل للعام المالي الحالي لتصل إلى 85 مليار ين (772 مليون دولار) بتراجع من 150 مليار ين كانت قد قدرتها قبل ثلاثة أشهر، مستشهدة بتراجع الأرباح.

وقالت «نيسان» في بيان إنها عدلت بالخفض توقعات صافي الأرباح إلى 65 مليار ين للعام الذي ينتهي في 31 مارس من 110 مليارات ين تم التوقع بها في نوفمبر.

وقدرت أن المبيعات سوف تصل إلى 10.2 تريليونات ين بانخفاض عن الـ10.6 تريليونات ين وفقاً للتوقعات السابقة.

وعلى مدار الربع الأخير من 2019، سجلت ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في اليابان صافي خسارة بلغ 26.1 مليار ين جراء تراجع المبيعات في أمريكا الشمالية مقارنة بصافي أرباح بقيمة 70.4 مليار ين العام السابق.

غير أنه باستخدام الأرباح التشغيلية كمقياس، ذكرت نيسان أنها حققت 22.7 مليار ين في الربع الذي بدأ من أكتوبر إلى ديسمبر، ولكن هذا يظل تراجعاً بنسبة 78% على أساس سنوي.