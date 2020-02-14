توقعات باستمرار خسائر «تيسلا»

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

توقع محللون في وحدة «بلومبرغ إنتيليجنس» للتحليلات الاقتصادية استمرار خسائر شركة «تيسلا» الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، العام الحالي بسبب حاجتها الشديدة إلى التوسع في الإنفاق الاستثماري للمحافظة على نموها، في حين كان أغلب المستثمرين يتوقون لأن تبدأ الشركة تحقيق أرباح.

ويقول التحليل إن «تيسلا» قلصت إنفاقها الرأسمالي خلال السنوات العديدة الماضية، وهو ما انعكس على احتياجاتها الاستثمارية حالياً. وسوف يحتاج إيلون ماسك مؤسس ورئيس الشركة إلى توظيف المزيد من موظفي المبيعات وخدمة العملاء للمحافظة على نمو مبيعاتها خارج الولايات المتحدة.