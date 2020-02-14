6 شركات تستدعي 490 ألف سيارة في كوريا الجنوبية

المصدر: (سيئول - د ب أ)

تعتزم «هيونداي موتور» وخمس شركات سيارات أخرى استدعاء أكثر من 490 ألف سيارة في كوريا الجنوبية لتغيير بعض المكونات المعيبة، وفقاً لما ذكرته وزارة النقل.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية للأنباء إلى أن هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة عمليات الاستدعاء التي قامت بها شركات صناعة السيارات العاملة في كوريا الجنوبية، بسبب مشكلات في مكونات السيارات التي تباع في البلاد.

وذكرت وزارة النقل أن «هيونداي موتور» و«فيات كرايسلر» و«بي إم دبليو» و«أودي فولكسفاغن» الكورية و«مان تراك آند باص» و«بايك» ستستدعي نحو 494720 سيارة بسبب وجود مكونات معيبة فيها.

وأضافت الوزارة أن المشكلات تشمل أنظمة منع انغلاق المكابح في سيارات «هيونداي أفانتي»، وزيادة قوة ضغط الهواء في الوسادات الهوائية في سيارات «بي إم دبليو» من طراز «آي 320»، ما قد يؤدي إلى وقوع إصابات، ووجود أجزاء معيبة في صندوق التروس في سيارات «فولكسفاغن» من طراز «جيتا 2 تي.دي.آي بي.إم.تي».