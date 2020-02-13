نيسان تطالب غصن بتعويض 83 مليون يورو

المصدر: (طوكيو - أ ف ب)

رفعت «نيسان» أمس دعوى أمام محكمة مدنية في اليابان للمطالبة بـ 10 مليارات ين (83.4 مليون يورو) كعطل وضرر من مديرها السابق كارلوس غصن الذي يقاضي مجموعة صناعة السيارات اليابانية بتهمة فسخ عقده.

وقالت المجموعة اليابانية إن الدعوى تهدف إلى استعادة «قسم كبير» من الخسائر التي سببها بحسب قولها مديرها السابق خلال سنوات من «سوء الإدارة وأنشطة الاحتيال» التي قام بها.

ويواجه رجل الأعمال البالغ 65 عاما اتهامات بمخالفات مالية في اليابان، لكنه فر إلى لبنان قبل مثوله أمام المحكمة. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.

وتتهم الدعوى غصن بـ«استخدام عقاراته السكنية في الخارج من دون دفع إيجار، والاستخدام الشخصي لطائرات تابعة للشركة والقيام بمدفوعات لشقيقاته ولمحاميه الشخصي في لبنان».