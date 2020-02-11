«إنفينيتي QX80» تثبت جدارتها أداءً وأماناً

المصدر: دبي - البيان

نجح الطراز الجديد من سيارة «إنفينيتي QX80» في إثبات جدارتها من ناحية الأداء والأمان بعدما طرحتها «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني.

والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية.

ويعد الإصدار الجديد مزيجًا قويًا يجمع بين الأداء والتصميم والسلامة وسبل الاتصال، الأمر الذي يمنح السائقين كل ما يتطلعون لإتقان رحلاتهم القادمة. وأثبتت تجارب الأداء لهذه السيارة قدرة كبيرة على الأداء القوي ومستويات عالية من الأمان.

ويعتبر هذا الطراز الأمثل للعائلات والأفراد من عشاق المغامرات الخارجية، وتوظف السيارة محرك V8 بسعة 5.6 لترات، وبعزم دوران قوي يتيح التعامل مع جميع أنواع التضاريس بكل سهولة.

ومساعدة السائق للسيطرة على السيارة عند المنعطفات. ولا تقتصر خصائص الأداء الذي يتميز به الطراز الجديد على ذلك، بل إنها تأتي معززة بمجموعة من التقنيات لمساعدة السائق والتحذير من الأخطار الوشيكة، بما في ذلك نظام الملاحة الذكي، والمساعدة في التحكم عن بُعد، والتحذير من التصادم الأمامي وعند الانحراف عن المسار، والحد من وقوع هذه الأخطار.

وتتميز السيارة بالمرآة الذكية للرؤية الخلفية، وهي عبارة عن شاشة مرنة تتنقل بين الكاميرا الخلفية الخارجية والمرآة التقليدية، باستخدام مفتاح تبديل مناسب يوجد تحت المرآة. ويمكن ضبط المرآة في الوضع الأمثل من خلال الخيارات الموجودة على الشاشة.