«فولكسفاجن»: التحول للرقمنة مستمر

المصدر: فولفسبورج - د ب أ

أكدت مجموعة فولكسفاجن للسيارات أن عملية تحول الشركة نحو الرقمنة والتنقل الكهربائي قائمة ومستمرة لكن لا تزال هناك حاجة لفعل المزيد. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال توماس شمال، الرئيس التنفيذي لمصانع التوريد الداخلي في المجموعة: حتى مع الحالة الأكثر نشاطاً التي أصبحنا عليها من خلال عملية التحول، إلا أنه لا تزال لدينا إمكانات كبيرة علينا الارتقاء بها.

وأوضح أن استراتيجية خارطة طريق التحول الرقمي تستهدف تقليص حجم فولكسفاجن وتعظيم فعاليتها، مشيراً إلى أن المجموعة تسعى من خلال هذه الاستراتيجية إلى خفض الوظائف في القطاعات القديمة من جانب، وخلق وظائف جديدة في القطاعات المستقبلية.