عرض خاص من «تويوتا»

المصدر: (دبي- البيان)

توفر الفطيم تويوتا طوال شهر فبراير الحالي، فرصة مغرية لعملائها، تتيح لهم الفوز برحلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، الذي يقام في العاصمة اليابانية، من يوم 24 يوليو وحتى 9 أغسطس.

وتعتبر تويوتا موتور كوربوريشن، شريك النقل العالمي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ويمكن للعملاء شراء سيارة جديدة، أو استبدال سيارتهم القديمة بسيارة تويوتا جديدة طراز عام 2020، والدخول في سحب للفوز بـ 10 بطاقات لشخصين، لحضور هذا الحدث الرياضي العالمي

. وتسري صلاحية البطاقات من 2- 6 أغسطس، وتشمل تذاكر الطيران، وإقامة فندقية لمدة أربع ليالٍ، إضافة إلى توفير خدمة التوصيل من وإلى أماكن إقامة فعاليات الألعاب. كما تقدم الفطيم تويوتا، استرداداً نقدياً يصل حتى 10,000 درهم، من خلال بطاقة مكافآت تويوتا، وأقساطاً شهرية منخفضة، إلى جانب دعم تمويل السيارات.