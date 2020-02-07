«نيسان» تطلق حملة لاستبدال السيارات

المصدر: (دبي- البيان)

أطلقت شركة العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية.

مجددًا حملة «جنون تبديل السيارات» لاستبدال السيارات مهما كان نوعها، لاختيار سيارات جديدة تمامًا من نيسان.

وسيحصل السائقون على قيمة تتجاوز سعر السوق بمبلغ يصل إلى 15.000 درهم، ويتوقف ذلك على الفحص واختبارات الجودة التي تخضع لها سياراتهم المستعملة كجزء من عملية الاستبدال، في حين سيحصل مالكو سيارات نيسان على قيمة إضافية تصل حتى 2000 درهم. ويحصل عملاء نيسان على الدعم المعتاد من خبراء العربية للسيارات.

كما يستفيد سائقو السيارات من التكاليف المنخفضة لعمليات الصيانة والتصليح، والتخلص من النفقات التي يتكبدونها بسبب أعطال سياراتهم القديمة. وتأتي سيارات نيسان الجديدة معززة بمجموعة من خصائص السلامة المتطورة.