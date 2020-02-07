عرض لـ«العربية للسيارات» و«أبوظبي التجاري»

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن تعاون مع بنك أبوظبي التجاري، لتقديم عرض لعملاء البنك حتى الغد، عند شراء أي طراز من إنفينيتي.

ويدعو بنك أبوظبي التجاري عملاءه الذين يتطلعون لبدء عامهم الجديد بطريقة مميزة وامتلاك سيارة جديدة من إنفينيتي، الاستفادة من هذا العرض الذي سيحصلون من خلاله على سعر أفضل لسياراتهم القديمة، بمبلغ يزيد على 15 ألف درهم من القيمة السوقية، بغض النظر عن طرازها أو سنة صنعها، عند استبدالها بأخرى جديدة من إنفينيتي، إضافة إلى حصولهم على التأمين والخدمة لمدة عامين مجاناً، والضمان طويل الأمد لخمس سنوات. (دبي- البيان)