تويوتا ترفع توقعات أرباحها بفضل إجراءات خفض النفقات

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

عدلت مجموعة «تويوتا موتور كورب» توقعات أرباحها للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل.

ورفعت المجموعة التوقعات بفضل إجراءات خفض النفقات وتراجع قيمة الين أمام الدولار، وهو ما يرفع القيمة المالية لمبيعاتها الخارجية، ويعزز قدرتها التنافسية.

وذكرت تويوتا أنها تتوقع وصول أرباح التشغيل خلال العام المالي الحالي إلى 2.5 تريليون ين (22.7 مليار دولار) وليس إلى 2.4 تريليون ين .

كما كانت تتوقع منذ 3 أشهر. كما رفعت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح إلى 23.5 تريليون ين مقابل 2.15 تريليون ين وفق تقديرات سابقة.