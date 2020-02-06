نيسان تكمل أطول رحلة لسيارة ذاتية القيادة في بريطانيا

أكملت سيارة من صنع شركة نيسان رحلة طولها 370 كيلومتراً بدون سائق في بريطانيا، وهي الرحلة الأطول والأشد تعقيداً من نوعها في البلاد في وقت تتسابق فيه شركات صناعة السيارات لتطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية التي من شأنها إحداث ثورة في مجال السفر.

وتسعى بريطانيا لاجتذاب مطوري السيارات الذاتية القيادة على أمل اقتناص حصة في هذا القطاع الذي تشير تقديراتها إلى أن قيمته قد تصل إلى 900 مليار جنيه استرليني (1.2 تريليون دولار) بحلول 2035.

وقطعت نيسان ليف الرحلة من المركز الفني الأوروبي التابع للشركة اليابانية في كارنفيلد في جنوب انجلترا إلى مصنعها في ساندر لاند في الشمال الشرقي إلى جانب السيارات التقليدية. (كارنفيلد - رويترز)