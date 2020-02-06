طباعة ثلاثية الأبعاد تحمي إطارات السيارات من السرقة

المصدر: دبي - البيان

ابتكر فريق مهندسي فورد في أوروبا، طريقة جديدة ومبتكرة، لتصميم أقفال صواميل إطارات السيارات، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وبالتعاون مع «الكترو أوبتيكال سيستمز»، المزوّد الرائد للحلول المتكاملة في «تكنولوجيا التصنيع بالإضافة»، قامت فورد بابتكار صواميل عجلات بتلافيف مبنية على صوت السائق.

وعلى غرار مسح القزحية أو بصمة الإصبع، يمكن استخدام صوت الشخص، كمعرّف حيوي فريد من نوعه.

ويسجل المهندسون صوت السائق لمدة لا تقل عن ثانية واحدة وهو يقول جملة، مثل «أقود سيارة فورد موستانج»، ويستخدمون برنامجاً لتحويل هذه الموجات الصوتية إلى نمط ملموس وقابل للطباعة، ويتمّ تحويل هذا النمط بعد ذلك إلى دائرة، يجري استخدامها لتصميم هوية أقفال الصواميل والمفتاح.

وباستخدام علوم الهندسة، تم تصميم الصواميل والمفتاح كقطعة واحدة، ومن ثم تحويلها إلى واقع ملموس بالطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام فولاذ مقاوم للصدأ والتآكل والمواد الحمضية. وبعد طباعتها، جرى الفصل بين الصواميل والمفتاح، مع إجراء عمليات تشطيب ونحت بسيطة، لتكون جاهزة للاستخدام.

ويتضمن التصميم أيضاً، مزايا تعزيز الأمان التي تقي الصواميل من إمكانية نسخها. فالأضلاع غير المتساوية داخل الصواميل والمسافات البادئة التي توسع العمق تمنع اللص من نسخ النمط باستخدام الشمع حيث يتكسر عند نزعه عن الصواميل.