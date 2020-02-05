«دايملر» تعتزم إنهاء إنتاج «إكس»

المصدر: (شتوتجارت - د ب أ)

أعلنت شركة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات، عزمها إنهاء إنتاج سيارات مرسيدس بنز من الفئة إكس في يونيو المقبل.

ويُجرى تصنيع طراز الفئة إكس، الذي أطلق عام 2017، حالياً في برشلونة بالتعاون مع رينو-نيسان، التي تنتج أيضاً شاحنتها نافارا بيك أب في المصنع بالمدينة الإسبانية.

ولم يبدأ الإنتاج في موقع دايملر الثاني المخطط له في الأرجنتين بعد. وقيل إن هذا يرجع إلى توقعات الأسعار للعملاء من أمريكا اللاتينية.

والتي لم تكن قابلة للتطبيق اقتصادياً. وكان ماركوس برايتشفيرت، رئيس قسم الشاحنات الصغيرة لمرسيدس بنز، قد اعترف بالفعل العام الماضي بأن الفئة إكس، المراد لها أن تكون منتجاً مخصصاً لأسواق معينة، لم يكن أداؤها كما كان متوقعاً.

وكان تم بيع نحو 15300 سيارة من الفئة إكس على مدار عام 2019 وهو العام الذي تسبب في خسائر فادحة في قسم الشاحنات الصغيرة لسيارات دايملر الفاخرة.