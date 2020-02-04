(Bentley EXP100GT) أجمل سيارة نموذجية للعام بحلول 2035

المصدر: (دبي - البيان)

حاز طراز (Bentley EXP100GT) النموذجي المستقبلي من (Bentley Motors) على تقدير خاص جداً.

فعبر إلقائه الضوء على ما ستكون عليه طبيعة السيارات الفاخرة عالية الأداء (Grand Tourer) بحلول 2035، كسب الطراز النموذجي الخاص بالمئوية الأولى للشركة اللقب البارز «أجمل سيارة نموذجية للعام» في مهرجان السيارات الدولي الفرنسي بدورته السنوية الخامسة والثلاثين.

وقال ستيفان زيلاف، مدير التصميم في (Bentley Motors) إن طراز (Bentley EXP100GT) أكثر من مجرّد سيارة نموذجية، إذ تمثّل رؤية لمستقبل التنقّل الفاخر المستدام.

وهي تقدّم مزيجاً ملهماً من الأداء، التقنيات والحِرَفية اليدوية الراقية، بينما في الوقت ذاته توفر تجربة جميلة تفاعلية ذكية عاطفياً.

ويسرّنا جداً الحصول على هكذا تقدير خاص في مهرجان بارز يحظى بمكانة عالية».

ويرتكز الطراز الجديد على المزايا الأساسية التي تتمتّع بها (Bentley) والمستوحاة من فهمها العميق لرغبات عملائها الذين يتمتّعون بالذكاء والتفكير المستقبلي.

وتتبنّى السيارة ذات التصميم الجميل مفهوم الذكاء الاصطناعي (AI) باعتباره وسيلة لتأكيد موقعها لتوليد وعيش والاستمتاع بالتجارب والمشاعر الإنسانية الاستثنائية.

ويعد الطراز بمثابة عالم للتجارب الفاخرة المشترَكة حيث يعيش السائق والراكب معه المستوى ذاته من المتعة التي تقدّمها الرحلات الاستثنائية المختلفة.

ويعكس حضور السيارة وأبعادها الخارجية المثيرة العديد من طرازات (Bentley) الفاخرة عالية الأداء التاريخية، لكنها ترتقي بهذه المزايا نحو المستقبل.