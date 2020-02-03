«هامر» كهربائية خارقة بلا انبعاثات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «جي إم سي»، عن نيتها طرح سيارة هامر الكهربائية، التي تقدم تصميماً جريئاً مع قدرات متفوقة إلى عالم السيارات الكهربائية.

حيث يأتي ذلك ضمن إعلان بعنوان «ثورة هادئة»، من المقرر عرضه خلال مباراة كرة القدم الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع.

ويوضح الإعلان مقاييس الأداء المذهلة المتوقعة من أول مركبة كهربائية من جي إم سي، إلى جانب الهدوء اللافت الذي تشتهر به السيارات الكهربائية.

وتستعرض الهامر البراعة وقدرات التصميم والهندسة المتفوقة لعلامة جي إم سي، والتي ستتضمن: قوة تبلغ 1000 حصان، و11.500 رطل للقدم من عزم الدوران، وتسارع من الصفر إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3 ثوانٍ.

وقال دونكان ألدريد نائب الرئيس لعلامتي جي إم سي وبويك العالمية: تصنع «جي إم سي» مركبات وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة، وذات القدرات العالية.

وستنقل سيارة الهامر الكهربائية، هذه القدرات إلى آفاق جديدة. نحن متحمسون لإطلاق مركبتنا التي لا تصدر أي انبعاثات، خلال أكبر أمسية في عالم الإعلانات التلفزيونية.