«بيجو 3008» سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

المصدر: دبي - البيان

تمكنت سيارة «بيجو 3008» الفرنسية، عبر مجموعة النابوده «وكيلها الحصري في الإمارات»، من النجاح السريع وحققت مبيعات كبيرة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. تأتي «بيجو 3008» بأبعاد كبيرة، حيث يبلغ طول السيارة الكلي 4.3 أمتار بينما ارتفاعها الكلي 1.6 متر وعرضها 2.1 متر، وطول قاعدة العجلات يبلغ 2.61 متر.

وتستمد السيارة الجديدة طاقتها بمحرك سعة 1.6 لتر رباعي الإسطوانات، بقوة 165 حصاناً، والعزم الأقصى 240 نيوتن عند 1400 لفة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وتبلغ سرعة السيارة القصوى للسيارة الجديدة 201 كم/س عند وصول المحرك لـ 6000 لفة في الدقيقة، وتستطيع التسارع من الثبات وحتى 100 كم في الساعة خلال 8.9 ثوانٍ. وتتوفر بالسيارة مصابيح أمامية ذاتية الضبط، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

كما دعمت السيارة بفوانيس ضباب أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة. وأثبتت تجربة قيادة السيارة أداءً يفوق التوقعات بفضل تسارعها الكبير وقدرتها السهلة على المراوغة مع الحفاظ في الوقت نفسه على ثبات كبير على الطريق جعلها منافسة للفئات الأعلى من السيارات الأخرى.