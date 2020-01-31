تحالف بين «لنكولن» و«ريفيان» لتطوير سيارة كهربائية جديدة

المصدر: دبي - البيان

أكدت شركتا السيارات الأمريكيتان لنكولن وريفيان تعاونهما لتطوير سيارة كهربائية جديدة اعتماداً على الهيكل الأساسي الذي طوّرته ريفيان.

وأشار موقع «كار سكوب دوت كوم» المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن الشركتين تبقيان الكثير من التفاصيل في إطار السرية، لكن لنكولن قالت إن السيارة ستحتوي على تقنيات متقدمة وأساسية، بالإضافة إلى الخصائص الأساسية لسيارات لنكولن.

ورغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل السيارة المنتظرة، فإن آر.جيه سكارينج الرئيس التنفيذي لشركة ريفيان قال في وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن الطراز الجديد سيكون «منتجاً مختلفاً عن سيارتنا من فئة إس.يو.في (السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي)، لكنه سيظل في إطار فئة إس.يو.في».

وفي حين لم تؤكد شركة لنكولن أن السيارة الجديدة ستكون ضمن فئة سيارات الطرق الوعرة، فإنها أشارت إلى أنها قدمت 4 سيارات جديدة من فئة إس.يو.في، ومنها أفياتور وكروسير ونافيجيتور، خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ساعد في زيادة مبيعاتها العالمية بنسبة 7% سنوياً، مضيفة أن الطرز الجديدة ساعدتها في «تقديم السيارة الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة من فئة إس.يو.في خلال 16 عاماً».