«تويوتا» أفضل شركة من «فورتشن»

المصدر: (دبي - البيان)

حصدت تويوتا المرتبة الأولى كأفضل شركة سيارات للعام السادس على التوالي ضمن التصنيف السنوي لمجلة «فورتشن» لعام 2020 لـ «الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم»، ويأتي هذا الإنجاز مع استمرار تويوتا في توسيع نطاق حضورها وتعزيز مكانتها الرائدة في قطاع السيارات بدولة الإمارات.

وتُعرف قائمة «الشركات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم» من «فورتشن» وعلى نطاق واسع بأنها شهادة حاسمة على السمعة المميزة التي تحظى بها الشركة، وتستند القائمة إلى استطلاعات الرأي حول الشركة وتقييمات نظرائها في قطاع السيارات من كبار المسؤولين التنفيذيين، والمديرين، إضافة إلى المحللين في قطاع السيارات من أنحاء العالم.

ويقيس استطلاع الرأي تسع مزايا لجميع الشركات المشمولة في الاستطلاع، والتي تعتبر مزايا مهمة لنجاح الشركة على المستوى العالمي .