المصدر: (دبي - البيان)

تعدّ تقنية (Breadcrumbs) حلاً مثالياً لتمكين السائقين من العودة إلى الطرقات الرئيسة بعد الابتعاد عنها لخوض مغامراتهم على الطرقات الوعرة، وتتولى شاحنات فورد المزوّدة نظام الملاحة (SYNC3) مهمة وضع إشارة افتراضية على الخريطة كلّ ثانية.

ويتوافر نظام التتبع الجديد في جميع شاحنات فورد «رينجر» و(F-150)، إذ يعد مثالاً على طريقة تصميم فورد لسياراتها وفقاً لظروف وطرق الاستخدام في كل سوق على حدة. وحصدت «رينجر» أخيراً لقب الشاحنة العالمية للعام الجاري في أوروبا، حيث أشادت لجنة التحكيم المؤلفة من ممثلين عن 18 دولة بأدائها المحسّن، وكفاءتها في استهلاك الوقود، وقدرات الاتصال المتطورة وتقنيات مساعدة السائق التي توفرها، وجميعها مزايا مصممة خصيصاً لتعزيز إنتاجية الشركات التي تستخدمها.