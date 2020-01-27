مبيعات قوية لـ«الفطيم تويوتا» العام الماضي

المصدر: (دبي - البيان)

سجلت الفطيم تويوتا نتائج مبيعات قوية طوال عام 2019 بفضل قائمة قوية تم تحديثها من الطرازات ذات الموثوقة العالية وطرازات جديدة متميزة أثارت اهتمام العملاء انضمت إلى مجموعة طرازات تويوتا، مثل سيارة سوبرا، ولاندكروزر 2020، والسيارة غرانڤيا، إضافة إلى سيارة راڤ 4 وكورولا التي تتوفر بكل من محرك بنزين وهايبريد كهربائي.

نتائج مبيعات عام 2019 مع تسجيل نمو بنسبة 7% على أساس سنوي ليعزز هذا الطراز مكانته باعتباره السيارة الرياضية متعددة الأغراض المفضلة في الإمارات. هذه الزيادة في المبيعات مقارنة بالعام 2018 تعني أن تويوتا لاندكروزر استحوذت على حصة سوقية أكبر بنسبة 10% من مبيعات هذه الفئة، وهيمنت على فئتها بحصة سوقية قدرها 48%.

وإلى جانب سيارة لاندكروزر الجديدة، طرحت الفطيم تويوتا أيضاً في النصف الأول من عام 2019، راڤ 4 الجديدة كلياً وكورولا الجديدة كلياً، وكلاهما تشتملان على طراز هايبريد كهربائي. ومع التزامها الثابت والمستمر تجاه وسائل النقل الصديقة للبيئة، قطعت الفطيم للسيارات شوطاً طويلاً منذ طرحها أول طراز هايبريد في الإمارات في عام 2008، حيث طرحت ما لا يقل عن أربعة طرازات هايبريد كهربائية حتى الآن.

وساهم التوسع في هذه القائمة في زيادة مبيعات تويوتا من المركبات الهجينة بنسبة قدرها 29% على أساس سنوي. ونمت مبيعات سيارات السيدان بنسبة بلغت 1.5%، فيما سجلت المركبات التجارية للأعمال الخفيفة زيادة ملحوظة في المبيعات قدرها 6.5%.