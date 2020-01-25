«بيجو 508» تتألق في أسواق الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

نال الطراز الجديد من «بيجو 508» استحسان العملاء في الإمارات الذين وجدوها جديدة كلياً، بعد أن خضع الجيل الأحدث من هذا الطراز لإعادة تصوّر كامل وابتعدت عن الشكل التقليدي من أربعة أبواب وغطاء لصندوق الأمتعة، والاتجاه نحو تطوير تصميم يحاكي أكثر شكلاً من خمسة أبواب مع سقف منحنٍ في الجهة الخلفية.

وبالتالي تم تخفيض ارتفاع السيارة مما أسهم بمنحها الخطوط الإيروديناميكية لسيارة كوبيه.

كما تتميز السيارة الجديدة بكونها أكثر انسيابية مع مظهر جذاب وتتعزّز وقفة السيارة من الجهة الأمامية عبر شبك الرادياتور المميّز الذي يتألّق بنمط رقعة الشطرنج وطلاء كرومي.

وهو يبرز في المنطقة الوسطية بين الأضواء الأمامية نوع LED، ويحمل هذا الشبك في وسطه شعار الأسد الخاص بعلامة «بيجو» التجارية، بينما يتواجد شعار «508» على غطاء المحرّك.

وتضم «بيجو 508» محرّك PureTech بشاحن توربيني يتصل مع نظام نقل حركة EAT6 أوتوماتيكي من ست سرعات يشمل مقبض تبديل سرعات كهربائي مع تحكّم بلمسة واحدة.

بالإضافة إلى وجود عجلة قيادة كهربائية، مما يضمن التوازن المثالي بين السيطرة الناعمة والثابتة في كافة ظروف القيادة.