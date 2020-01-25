%165 نمو مبيعات «نيسان باترول 2020» بالإمارات خلال 3 شهور

المصدر: دبي - البيان

كشف ميشال عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات، عن ارتفاع مبيعات طراز نيسان باترول 2020 بنسبة 165% خلال الفترة من سبتمبر وحتى نوفمبر 2019.

مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يؤكد أن السيارة لا تزال تحتفظ بجاذبيتها التي اكتسبتها على مدى عقود بين عملائنا في الإمارات والمنطقة.

وقال عياط في تصريح لـ «البيان الاقتصادي»: استقبلنا في العربية للسيارات «نيسان باترول 2020» في سبتمبر الماضي، ليكون إطلاقها من أهم محطات مسيرتنا لهذا العام.

ليس هذا فحسب، بل إن هذا الطراز يعزز تفاؤلنا بمواصلة تعزيز حصتنا في السوق، لما نسجله من إقبال منقطع النظير سينعكس بالإيجاب على إجمالي المبيعات للشركة.

وأضاف: إننا نعزو الفضل في ذلك إلى إرثها القوي الذي اكتسبته بفضل مواصفاتها الفريدة والاستثنائية، وقدرتها على تحمل ظروف المنطقة.

ومواكبة تطلعات السائقين واحتياجاتهم على الطرق السريعة والممرات الصحراوية.

يضاف إلى ذلك أن طراز 2020 ظهر بحلّة معززة بأحدث التقنيات والإضافات التي تستهوي السائقين في المنطقة.

فعند إمعان النظر فيها والتدقيق في مواصفاتها الجديدة، تكشف لنا السيارة عن الكثير من التحسينات المبتكرة التي أدخلتها «نيسان» إلى هيكلها ومواصفاتها الميكانيكية، مع إضافة العديد من الأنظمة التكنولوجية المتطورة.

ولفت إلى التصميم العصري بما في ذلك وجود شبك أمامي أكبر حجمًا في المقدمة مع المصابيح الأمامية الجديدة كذلك.

وفي الجانب الخلفي، زودت السيارة بمصابيح كبيرة وواسعة ومتصلة بالشريط المصنوع من معدن الكروم، ومصدّ أكثر بروزاً بشكل دائري جذاب، وجناح خلفي جديد.

أما مقصورتها الداخلية التي ظهرت بطابع فاخر جداً، فقد اعتمد المصممون على أنواع جديدة من الجلد في تنجيد وحياكة مقاعدها المريحة.

وتم تجميلها بالزخارف التي تظهر في كافة أنحائها، لتتناغم مع الشاشة الواسعة التي تقدم للسائق مختلف المعلومات التي يحتاج إليها طوال رحلته.