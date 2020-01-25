«بنتلي الإمارات» تفتتح صالة عرض في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتحت بنتلي الإمارات، رسمياً، صالة عرضها الجديدة بالكامل في قلب مدينة أبوظبي.

وستلبّي هذه المنشأة الجديدة، الطلب المتنامي من العملاء الراغبين بشراء الطرازات التي توفرها الشركة البريطانية العريقة لتصنيع السيارات الفاخرة، بحيث يتم منحهم أفضل تجربة مخصَّصة للعملاء، وفق أعلى المعايير، والتي يتوقّعها دوماً سكّان العاصمة الإماراتية.

ومع انتقالها إلى صالة أوسع في أبوظبي، ستقوم بنتلي بعرض 15 سيارة بنتلي استثنائية مصنوعة يدوياً بإتقان كبير، فوق مساحة قدرها 2,050 متراً مربّعاً.

وتتميّز صالتا عرض بنتلي الإمارات في كل من دبي وأبوظبي، بكونهما تقدّمان تجارب مختلفة، تتخطّى العالم التقليدي لمبيعات السيارات الفخمة. وقال سلطان الحبتور رئيس شركة الحبتور للسيارات: 2020 سنة مميّزة جداً بالنسبة لنا، كوطن وكمجموعة شركات، على حد سواء. فنحن نحتفل بالذكرى الخمسين لإنشاء مجموعة الحبتور.

كما أنها محطّة محورية هامّة بالنسبة لنا، مع استعداد دولة الإمارات للمضي بطريق التميّز على مدى السنوات الخمسين القادمة. وتشكّل صالة عرضنا الجديدة، مثالاً بارزاً عن هذه الرؤية، ونحن فخورون جداً بأن نكون جزءاً منها.

وقال أحمد خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة الحبتور للسيارات: يسرّنا أن نكون وكيل بنتلي الأفضل من ناحية المبيعات على الصعيد الدولي خلال 2019. ومع وصول سيارة Flying Spur الجديدة إلى صالة عرض بنتلي في أبوظبي بوقت لاحق من 2020، فإننا نتطلّع لتحقيق سنة ناجحة أخرى.