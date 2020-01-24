«كيا موتورز» تعلن استراتيجيتها المتوسطة حتى عام 2025

المصدر: (سيئول - البيان)

أعلنت «كيا موتورز» تفاصيل استراتيجيتها المتوسطة حتى عام 2025 الساعية للتأسيس الراسخ لوضع ريادي في قطاع السيارات في المستقبل.

والتي تشمل التحول الكهربائي وخدمات النقل، إلى جانب الاتصالات والقيادة الذاتية.

وتوضح الاستراتيجية انتقال «كيا» المبكر والجريء من نظام أعمال يركز على السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، إلى نظام يركز على السيارات الكهربائية وحلول النقل المخصصة والتحسين المتواصل للابتكار والربحية في العلامة التجارية الخاصة بالشركة.

وقال رئيس «كيا موتورز» ورئيسها التنفيذي هان وو بارك: فيما يمر قطاع السيارات بتغييرات عاصفة، اليوم هو الوقت الأنسب لشركة «كيا موتورز» كي تغير من نفسها جذرياً.

وتتحول إلى شركة عالمية قائمة على ريادة الابتكارات التي تقدم قيمة عالية للزبائن.