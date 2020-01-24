صناعة السيارات فى أوروبا تنكمش فى 2020

المصدر: (روما - د ب أ)

قال اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي إنه يتوقع انكماش صناعة السيارات في أوروبا خلال 2020، ما يزيد المخاوف من أن سنوات ازدهار هذه الصناعة في أوروبا قد انتهت الآن.

وأضاف الاتحاد أنه يتوقع انكماش مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا خلال العام الحالي بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي الذي شهد زيادة المبيعات بنسبة 1.2%. ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن ميشيل مانلي رئيس الاتحاد القول:

«أحد أكبر محركات التغيير في قطاعنا هو الحاجة إلى معالجة المخاوف البيئية.. النبأ السار هو أن الوصول إلى منظومة نقل بري بدون عوادم كربونية أمر ممكن».

وذكرت بلومبيرغ أن سوق السيارات الأوروبية ليست الوحيدة في العالم التي تواجه صعوبات خلال العام الحالي، فالصين وهي أكبر سوق للسيارات في العالم سجلت ثاني تراجع سنوي للمبيعات خلال العام الماضي، مع تراجع المبيعات خلال 18 شهراً من بين الـ 19 شهراً الماضية.